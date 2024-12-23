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Общество

30% псковичей рассчитывают на карьерный рост в 2025 году

30 % опрошенных псковичей рассчитывают на повышение в должности в 2025 году, следует из данных сервиса SuperJob.

Изображение сгенерировано нейросетью

Чаще об этом заявляли мужчины, чем женщины: 33 % и 27 % соответственно. Опрос показал, что респонденты до 35 лет стремятся получить новую должность больше тех, кто старше 45 лет: 41 % голосов молодых псковичей против 23 % горожан старше. К большинству присоединились и те люди, чей доход превышает 100 тысяч рублей, – они ждут повышения больше тех, чей доход ниже.

О наибольших ожиданиях в повышении в должности в будущем году заявили 50 % программистов, 37 % менеджеров по работе с клиентами и 36 % дизайнеров, а каждый девятый главный бухгалтер, каждый восьмой инженер и каждый четвёртый пиарщик рассказали, что не так давно их уже повысили. Наименее уверены в своих карьерных перспективах на следующий год 17 % секретарей, 16 % кладовщиков, а также 12 % учителей.

Добавим, что в 2025 году псковичи ждут не только повышения в должности: ещё 54 % ожидают, что им поднимут заработную плату, а 50 % компаний – участников опроса заявили об индексации зарплат в самое ближайшее время.

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