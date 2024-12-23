Экономисты нужны везде: как готовят специалистов в Великолукской сельхозакадемии

14:56, 23 декабря 2024, ПАИ

Есть мнение, что экономистов стало слишком много, поэтому молодым людям не стоит связывать свою жизнь с этой профессией. В то же время многим предприятиям и организациям требуются экономисты. Объяснит этот парадокс декан экономического факультета, кандидат экономических наук, доцент Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Ольга Квашина.

– То, что экономисты не нужны, – миф. Водоканал, Тепловые сети, ЗЭТО, Велмаш-Сервис, Реостат, «Кабош», Велрыбпром, Псковагроинвест – вот далеко не полный перечень предприятий и организаций, которые регулярно обращаются к нам с просьбой рекомендовать специалиста с экономическим образованием. Наши бухгалтеры требуются в МП «Фармация», комитете по управлению муниципальным имуществом, городской Думе, финансовом управлении… Сейчас, когда происходит цифровая трансформация банковской структуры, там тоже остро нуждаются в специалистах, сочетающих экономическое образование и умение работать с цифровыми технологиями. И именно таких специалистов мы готовим сегодня.

– Тем не менее в результате смены приоритетов государственной поддержки сегодня на экономическом факультете ВГСХА стало заметно меньше бюджетных мест. Чем в этом случае он может быть привлекателен для абитуриента?

– Тем, что мы идём в ногу со временем и учим тому, что позволит нашему выпускнику быть востребованным на рынке труда. Например, второй год подряд у нас открыта магистерская программа «Экономика» с профилем «Цифровая и финансово-аналитическая экономика». О роли цифры в современных реалиях я уже говорила выше. Не менее актуален сегодня такой экономический профиль, как «Агробизнес», где готовят высококвалифицированных специалистов-руководителей для отраслей агропромышленного комплекса. Если же говорить о самой востребованной программе бакалавриата «Прикладная экономика», то для профиля «Прикладная информатика в экономике» Министерство сельского хозяйства уже четвёртый год выделяет бюджетные места. В 2025 году их будет 27. Но в целом бюджета у нас стало меньше.

Например, на специалитете «Таможенное дело» его не было 18 лет, тем не менее желающих стать таможенниками (а выпускники специалитета могут работать также в полиции, ФСБ, погранслужбе) не становится меньше. Считаю, что всё познаётся в сравнении. Бизнес-анализ, цифровая экономика, таможенное дело, проведение аналитических исследований – в крупных городах такие направления бакалавриата, специалитета и магистратуры стоят от 300 тысяч рублей. Для наших обучающихся очной формы цена составляет на бакалавриате и специалитете от 70, на магистратуре – от 85 тысяч в год. Для заочной формы обучения – от 40 тысяч. Вполне посильные суммы. С 2022 года на «Экономике», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» у нас есть очно-заочная (вечерняя) форма. Стоимость – от 44,6 тысячи рублей за год. Занятия проходят в вечернее время.

– То есть даже платное обучение в Великих Луках обойдётся дешевле учёбы на бюджете в Москве или Санкт-Петербурге. Но, может быть, уровень столичного образования стоит того, чтобы семья на несколько лет затянула пояса?

– Если это образование, которое невозможно получить в региональном вузе, да. Так, своего старшего сына я отправила учиться в Санкт-Петербург, потому что физика-ядерщика мы бы здесь не подготовили. А моя дочь, которая изначально планировала учиться в другом городе, подумав, сделала выбор в пользу ВГСХА. И вот уже третий год она успешно обучается на направлении «Прикладная информатика», благодаря участию в разнообразных проектах получила огромный опыт публичных выступлений и ни разу не пожалела о своём выборе.

– Лучшего аргумента в пользу ВГСХА, чем обучение в нём детей преподавателей вуза, пожалуй, не придумаешь…

– Недавно мне довелось услышать ещё более весомый аргумент. «Здесь клёво!» – сказал один из наших студентов. «Почему?» – спросила я. На что он ответил: «А здесь никто не ругается. Недавно мы пришли всей группой неподготовленными на математику. Думали, ну, сейчас влетит. А преподаватель рассмеялась, объяснила непонятную нам тему, и мы спокойно продолжили учёбу». Но это откровения первокурсников, а студенты второго курса уже безапелляционно заявляют, что, доведись им сейчас сдавать ЕГЭ, они сдали бы его на 100 баллов. Представляете, насколько выросла их уверенность в себе, но ведь она же не возникает на пустом месте, за этим стоит большая совместная работа студентов и преподавателей. Кстати, уже после первого курса наших ребят зовут преподавать в «Кванториуме», IT-КУБе, Доме детского технического творчества. Наши информатики, ещё будучи студентами, процентов на 40 трудоустроены по специальности, а экономисты начиная со второго-третьего курса уже зарабатывают, благодаря полученным в вузе знаниям.

– Такая подработка не мешает учёбе?

– Нет, ведь ребята работают по специальности, то есть закрепляют на практике полученные в вузе знания. А возвращаясь к вопросу о сравнении стоимости обучения у нас в городе и в Москве или Санкт-Петербурге, стоит иметь в виду, что, выбирая региональный вуз, семья студента заметно экономит на социальной корзине. Проще говоря, питаться у нас можно хорошо и недорого. Так, в столовой ВГСХА комплексный обед обойдётся всего в 120 рублей. Я уже не говорю об отсутствии других расходов, сопутствующих жизни вдали от дома. Что же касается уровня получаемого образования, то в нашем вузе на сегодняшний день есть всё для того, чтобы студенты занимались наукой, творчеством, спортом, участвовали в самых разнообразных мероприятиях и в реализации грантовых проектов, о которых можно было бы рассказывать отдельно и долго.

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