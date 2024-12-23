Световую стену установили в Родинском доме культуры
Световую стену размером семь на четыре метра установили на сцене Родинского дома культуры «Арт-резиденция «Берег Родины», пишет газета «Псковская провинция».
«Мы до сих пор не верим, что это случилось. Что это правда, а не сон. Меня и моих коллег переполняют эмоции. Монтаж отдельных блоков, из которых собиралась единая конструкция LED-экрана, а также тестирование завершились в три часа ночи. Монтировщики сразу отзвонились мне и рассказали о своих впечатлениях – признались, что не могут перебороть странное ощущение, будто они находятся в Санкт-Петербурге или в Москве. Родинский дом культуры настолько преобразился, что так и хочется теперь именовать его Дворцом культуры», – рассказал директор Родинского ДК Александр Иванов.
Многофункциональная техника позволяет ее использовать для презентаций и просмотра кино, что прежде делалось тусклым проектором, а также в качестве декораций и фона.
Также новый экран поможет минимизировать многочисленные декорации.
Отмечается также, что LED-экран будет задействован на ближайшей премьере спектакля «Щелкунчик» по мотивам повести Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
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