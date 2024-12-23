33 единицы оружия и 16 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
33 единицы оружия и 16 боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 16 по 22 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.
За неделю в регионе провели 294 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 13 административных правонарушений.
Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.
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