Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В Псковской области определили победителей соревнований «Всей семьёй»

Победителей областных соревнований среди семейных команд «Всей семьёй» определили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото: ПАИ

Первое место заняла семья Игнатенковых из Великих Лук, второе – семья Тарасовых из Порховского района, третье – псковская семья Курченковых.

Семейный спортивный праздник, посвящённый Году семьи, прошёл в Писковичах. Он объединил 15 команд из 13 городов и районов региона – победителей муниципальных этапов соревнований.

Семьи соревновались в наклоне вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, прыжках в длину с места толчком двумя ногами, челночном беге и эстафетной программе. Также каждая команда выполнила задания с обручем и скакалкой.

Год семьи для победителей соревнований стал результативным. Летом Игнатенковы вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года – 2024». Иван и Анна Игнатенковы, а также их трое детей получили призовое место в номинации «Молодая семья».

Фоторепортаж ПАИ с мероприятия можно полистать здесь.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 декабря 2024

«Черноморец» официально объявил о подписании псковского футболиста
23 декабря 2024

В Псковской области определили победителей соревнований «Всей семьёй»
23 декабря 2024

Пскович стал призёром всероссийских соревнований по гребле-индор
23 декабря 2024

Фестиваль «Игры будущего уже сейчас» прошёл в Пскове
22 декабря 2024

Самый массовый региональный чемпионат по шахматам прошёл в Пскове
21 декабря 2024

Футбольный союз запустил пятый сезон конкурса «Россия – футбольная страна»
21 декабря 2024

Соревнования самых спортивных семей Псковской области
21 декабря 2024

Кубок по рукопашному бою в честь Героя России Степана Журавлёва прошёл в Гдовском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...