В Псковской области определили победителей соревнований «Всей семьёй»

12:36, 23 декабря 2024, ПАИ

Победителей областных соревнований среди семейных команд «Всей семьёй» определили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Первое место заняла семья Игнатенковых из Великих Лук, второе – семья Тарасовых из Порховского района, третье – псковская семья Курченковых.

Семейный спортивный праздник, посвящённый Году семьи, прошёл в Писковичах. Он объединил 15 команд из 13 городов и районов региона – победителей муниципальных этапов соревнований.

Семьи соревновались в наклоне вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, прыжках в длину с места толчком двумя ногами, челночном беге и эстафетной программе. Также каждая команда выполнила задания с обручем и скакалкой.

Год семьи для победителей соревнований стал результативным. Летом Игнатенковы вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года – 2024». Иван и Анна Игнатенковы, а также их трое детей получили призовое место в номинации «Молодая семья».

Фоторепортаж ПАИ с мероприятия можно полистать здесь.

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