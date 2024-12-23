Росгвардейцы поймали псковичей на краже продуктов, спиртного и средств гигиены

12:37, 23 декабря 2024, ПАИ

Подозреваемых в хищении из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

22 декабря около 13:00 наряд вневедомственной охраны Росгвадии получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 44-летнего гражданина, который пронёс через кассовый узел продукты и средства гигиены, при этом не заплатив за них. Общая сумма ущерба составила 4 573 рубля.

В этом же магазине в 9:43 сотрудники Росгвардии задержали 84-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртное и продукты.

По фактам краж проводится проверка, уточнили в пресс-службе.