Псковский театр подготовил подарочные сертификаты к праздникам

13:39, 23 декабря 2024, ПАИ

Псковский театр подготовил подарочные сертификаты к праздникам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра драмы.

Обладатель сертификата сможет сам выбрать удобный день и понравившийся спектакль.

«Так получилось, что билетов на новогодние праздники осталось совсем мало. Если вы хотите подарить друзьям и любимым на Новый год театр, то вы можете приобрести сертификат, тем более что афиши января и февраля уже готовы. Вы можете купить электронный подарочный сертификат в театр. Владелец будет распоряжаться им онлайн. Сертификат придет на адрес электронной почты, указанный вами при покупке», – пояснили в театре.

По запросу сертификат могут распечатать на бумаге, чтобы даритель смог вручить его лично.

Подробности на сайте театра.