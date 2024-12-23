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Культура

Псковский театр подготовил подарочные сертификаты к праздникам

Псковский театр подготовил подарочные сертификаты к праздникам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра драмы.

Обладатель сертификата сможет сам выбрать удобный день и понравившийся спектакль.

Фото: пресс-служба Псковского театра

«Так получилось, что билетов на новогодние праздники осталось совсем мало. Если вы хотите подарить друзьям и любимым на Новый год театр, то вы можете приобрести сертификат, тем более что афиши января и февраля уже готовы. Вы можете купить электронный подарочный сертификат в театр. Владелец будет распоряжаться им онлайн. Сертификат придет на адрес электронной почты, указанный вами при покупке», – пояснили в театре.

По запросу сертификат могут распечатать на бумаге, чтобы даритель смог вручить его лично.

Подробности на сайте театра.

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