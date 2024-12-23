Псковички выиграли медали на международных соревнованиях по воздушной гимнастике и пилонному спорту

16:19, 23 декабря 2024, ПАИ

Псковская команда Софьи Колосковой выиграла медали на международных соревнованиях по воздушной гимнастике и пилонному спорту Aurora world, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщила руководитель коллектива.



Фото: Фото предоставила Софья Колоскова



Фото: Фото предоставила Софья Колоскова



Фото: Фото предоставила Софья Колоскова



Фото: Фото предоставила Софья Колоскова



Фото: Фото предоставила Софья Колоскова



Фото: Фото предоставила Софья Колоскова











По итогам соревнований псковички завоевали 17 медалей, среди которых 11 золотых, пять серебряных и одна бронзовая. Победами отличились София Ясвина, Виктория Мигунова, Алла Бирюкова, Светлана Щербакова, Мария Торговина, Арина Корякина, София Закарян, а также дважды Виктория Федотова и Виктория Калинина.

Также спортсменки сдали норматив на третий международный титул по воздушному кольцу по версии правил IFAS. Команда под руководством Софьи Колосковой забрала большой командный кубок Санкт-Петербурга.

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