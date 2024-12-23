Учёные, педагоги и студенты из более чем 20 городов приняли участие в международной конференции в ПсковГУ

15:29, 23 декабря 2024, ПАИ

XII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теории и методики обучения истории и обществознанию» прошла на историческом факультете Псковского государственного университета, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Мероприятие собрало учёных, педагогов, студентов и практиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Благовещенска, Ульяновска, Архангельска, Улан-Удэ, Екатеринбурга, Орла, Смоленска, Донецка, Челябинска, Казани, Сургута, Волгограда, Новосибирска, Великого Новгорода, Саратова, Калуги и Минска (Белоруссия).

В рамках конференции состоялись пленарное и шесть секционных заседаний, расширенное заседание Псковского и Краснодарского отделений Российского исторического общества, посвящённое практикам работы с материалами региональной истории в школе и вузе.

Кроме того, участники мероприятия смогли посетить выставку экспонатов из коллекции студента исторического факультета Антона Чижикова «Повседневная жизнь крестьянской семьи Псковской губернии XIX – первой половины ХХ века», которая расположена в Музее Победы ПсковГУ.