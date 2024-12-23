Псковский театр драмы безвозмездно передал более 600 билетов на новогодние спектакли семьям мобилизованных

15:38, 23 декабря 2024, ПАИ

22 декабря в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоялся первый благотворительный утренник для детей мобилизованных. Всего более 600 билетов театр безвозмездно передал участникам специальной военной операции и их семьям – детям, женам, вдовам, родителям бойцов, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

Для детей военнослужащих театр проведет закрытые показы спектакля «Пиратский Новый год» с интермедией у елки, на котором маленьким зрителям также будут вручены подарки. Жены, вдовы, родители военнослужащих смогут посетить в новогодние выходные спектакли «Маленькие трагедии», «Влюбленные», «Соседи» и «Зойкина квартира».

«Хочу выразить театру и лично его руководителю искреннюю благодарность за незабываемый «Пиратский Новый год», который подарили нашим деткам. Чудесная постановка и исполнение! Дети остались в полном восторге», – поблагодарила председатель женсовета 76-й десантно-штурмовой дивизии Светлана Хомичук, заметив, что уже не в первый раз театр организует бесплатные показы спектаклей для семей военнослужащих, направленных в зону СВО.