Спокойствие в новом году: приставы запустили акцию для псковичей

15:54, 23 декабря 2024, ПАИ

Акцию «В новый год без долгов» объявили псковские приставы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Акция направлена на повышение уровня правовой и финансовой грамотности граждан, а также разъяснение правил информационной безопасности и «компьютерной гигиены» как для физических, так и для юридических лиц. Она пройдёт с 23 по 27 декабря.

«В ходе акции мы проинформируем жителей региона о возможности получения достоверных сведений об исполнительных производствах путем использования официальных источников», – отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, 24 декабря в МФЦ Великих Лук и Пскова пройдут приёмы граждан.

«Призываем всех жителей Псковской области обратить внимание на свои финансовые обязательства и воспользоваться этой возможностью для решения всех накопившихся вопросов. Важно помнить, что каждый шаг к погашению долга – это шаг к финансовой свободе и спокойствие в новом году», – заключили в пресс-службе управления.