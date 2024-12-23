Более 120 человек обучается в агроклассах Псковской области

17:34, 23 декабря 2024, ПАИ

123 человека обучаются в агроклассах в Псковской области на сегодняшний день, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Всего в регионе в этом году открыли восемь аграрных классов в Бежаницком, Великолукском, Куньинском, Новосокольническом, Себежском районах, а также в Локнянском и Невельском муниципальных округах.

Агроклассы работают в тесном взаимодействии с Великолукской сельскохозяйственной академией. Работа ведётся по таким направлениям, как ветеринария, почвоведение, механизация, экономика, биотехнология, растениеводство.

Отметим, что агроклассы призваны сформировать у обучающихся представление о востребованных профессиях в агропромышленном комплексе Псковской области. Работы в этом направлении планируется продолжить и в следующем году, будут открыты агроклассы в Псковском, Порховском, Палкинском районах, а также расширятся направления обучения на основании договорённостей с предприятиями.