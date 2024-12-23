Великолучане стали победителями соревнований по лыжным гонкам в Тверской области

17:57, 23 декабря 2024, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы № 3 стали победителями межмуниципальных соревнований по лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона», которые прошли в Западной Двине Тверской области 22 декабря. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе № 3.

В соревнованиях участвовало более 90 спортсменов, в том числе пять великолукских лыжников.

Среди девушек 2011-2012 годов рождения свободным стилем выиграла Анастасия Талалуева, а в возрастной группе 2007-2008 годов рождения свободным стилем победил Вадим Федосеев.

Тренирует спортсменов Ольга Бузанова.

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