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Происшествия

Псковские следователи обнаружили новый эпизод взяточничества среди бывших сотрудников Ространснадзора по СЗФО

Псковские следователи обнаружили новый эпизод взяточничества среди бывших сотрудников Ространснадзора по СЗФО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении должностных лиц межрегионального территориального управления Ространснадзора по СЗФО. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за общее покровительство по службе, организованной группой, в крупном размере).

По версии следствия, в период с 1 по 15 апреля 2024 года начальник МТУ Ространснадзора по СЗФО совместно с помощником начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО и заместителем начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО, действуя в составе организованной преступной группы и в соответствии с ранее распределенными ролями, получили от подчиненного сотрудника взятку в размере 585 тыс. рублей за общее покровительство по службе.

Уголовное дело в отношении бывших сотрудников МТУ Ространснадзора по СЗФО соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по их обвинению в получении взятки (пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), в рамках которого по ходатайству следователя СК России судом в отношении начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.

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