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Общество

В Пскове нетрезвого водителя-рецидивиста отправили в колонию за нарушение ПДД

Прокуратура Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Приговором Псковского городского суда мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного статьи 264.1 УК РФ).

Установлено, что ранее подсудимый трижды был осуждён за управление автомобилем в состоянии опьянения, в том числе к наказанию в виде лишения свободы, однако, несмотря на это, должные выводы не сделал, на путь исправления не встал и 17 июня 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, вновь решил сесть за руль автомобиля.

Двигаясь на автомобиле около дома № 55 на улице Льва Толстого в Пскове, пскович был остановлен сотрудниками ДПС. По результатам освидетельствования у подсудимого было установлено состояние алкогольного опьянения. За содеянное псковичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии общего режима. Мужчина также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспорта, сроком на четыре года четыре месяца.

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