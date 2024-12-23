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Общество

До двух лет грозит красногородцу, угрожавшему убийством своей невестке

В Красногородском округе прокурор признал законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя согласно части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в ходе бытового конфликта мужчина использовал нож для устрашения. Он направил его на свою невестку, угрожая убийством. Его действия привели к тому, что потерпевшая испугалась за свою жизнь и вызвала сотрудников полиции.

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем прокуратуры района.

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