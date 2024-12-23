Сусальным золотом декорируют элементы иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников

20:17, 23 декабря 2024, ПАИ

В псковских мастерских продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах. Реставраторы для золочения используют сусальное золото, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»









Над проектом работают специалисты высшей квалификации из Санкт-Петербурга.

«Иконостас обильно декорирован золочёной резьбой. Она сосредоточена главным образом на царских дверях, колоннах, антаблементе, рамах икон. Основной мотив резьбы – ветвь аканта, виноградная лоза, цветы лилии. Наиболее декорирован первый ярус иконостаса с царскими дверьми. Над северными и южными дверями помещены резные головки херувимов. Церковь по своим формам, декору фасадов относится к стилю провинциального барокко с элементами классицизма», – отметили специалисты.

Отметим также, храм построен в 1817 году. Описание иконостаса, который сейчас реставрируется, таково: деревянный, двухъярусный, в виде сплошной стены с постаментом и навершием, состоящим из двух икон, поставленных друг на друга, завершённых резным распятием с предстоящими. По вертикали иконостас членится витыми колоннами с сетчатым основанием, по горизонтали разделяется антаблементом с сильным выносом карниза над колоннами. Постамент гладкий, кувшинообразные тумбы несут колонны первого яруса.