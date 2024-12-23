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Общество

Михаил Ведерников провёл итоговое совещание с главами районов и муниципальных округов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл заключительное в этом году рабочее совещание с главами муниципальных образований сегодня, 23 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона подчеркнул, что окончательные результаты будут подведены в первом квартале 2025 года. Однако уже сейчас есть муниципалитеты, которые демонстрируют высокие показатели социально-экономической деятельности.

По словам Михаила Ведерникова, все эти муниципалитеты получат дополнительную поддержку из регионального бюджета. Средства будут направлены на борьбу с борщевиком, дорожные работы, а также на поддержку образования и культуры.

«На следующий год мы предусмотрели 200 миллионов рублей на приобретение дорожной техники для районов-лидеров. Кроме того, будет уделяться особое внимание оснащению предметных кабинетов, программам «Культура малой hодины», «Регион добрых дел» и другим», — сообщил глава региона.

Михаил Ведерников также призвал глав муниципалитетов активнее участвовать в программе финансирования разработки проектно-сметной документации.

В ходе совещания участники обсудили завершение текущего финансового года, сбалансированность местных бюджетов, организацию работы системы жилищно-коммунального хозяйства в праздничные дни и ведение муниципальных государственных пабликов.

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