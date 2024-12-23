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Общество

Архиерейский совет Псковской митрополии прошёл в Печорах

Архиерейский совет Псковской митрополии состоялся сегодня, 23 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия / Матвей Елисеев

В ходе работы Архиерейского совета были подведены итоги принесения мощей преподобной Евфросинии Полоцкой в Псковскую митрополию и регионального этапа XXXIII Международных Рождественских чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Обсуждались ход работы по подготовке к празднованию 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Всероссийского, и разработка паломнических маршрутов по местам, связанным с его именем.

Также рассматривались вопросы взаимодействия епархий Псковской митрополии с комитетом по здравоохранению Псковской области, проведения совместных мероприятий и проектов епархиальных молодёжных и социальных отделов, расширения изучения модуля основ православной культуры в школах региона, открытия Псковского отделения Всероссийского Народного Собора, проведение совместных богослужений в 2025 году.

В работе совета приняли участие глава Псковской митрополии, митрополит Псковский и Порховский Матфей, епископ Великолукский и Невельский Сергий, секретарь Великолукского епархиального управления, руководитель отдела Великолукской епархии по образованию и катехизации протоиерей Сергий Матвеев, руководитель отдела Псковской епархии по социальному служению и благотворительности протоиерей Андрей Большанин, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова иеромонах Алексий (Годлевский), руководитель паломнической службы Псковской епархии «Вольный странник» иерей Михаил Буценка и другие.

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