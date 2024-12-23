Псковичка сообщила информацию о готовящемся взрыве в кафе, желая отомстить его сотрудникам

23:17, 23 декабря 2024, ПАИ

Псковичка в состоянии алкогольного опьянения сообщила в службу спасения о заминировании кафе. Прокуратура Пскова признала законным постановление следователя УМВД России по Пскову по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что 22 ноября 2024 нетрезвую псковичку сотрудники одного из кафе Пскова попросили удалиться, проводив её на улицу. После чего женщина позвонила по телефону 112, сообщив о заминировании кафе. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Посетители и сотрудники кафе были эвакуированы. Информация в итоге не подтвердилась. Личность женщины установлена, в ходе допроса она пояснила, что хотела отомстить сотрудникам кафе.

Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры города. Санкция части 2 статьи 207 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.