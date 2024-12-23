Псковичка сообщила информацию о готовящемся взрыве в кафе, желая отомстить его сотрудникам
Псковичка в состоянии алкогольного опьянения сообщила в службу спасения о заминировании кафе. Прокуратура Пскова признала законным постановление следователя УМВД России по Пскову по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.
Установлено, что 22 ноября 2024 нетрезвую псковичку сотрудники одного из кафе Пскова попросили удалиться, проводив её на улицу. После чего женщина позвонила по телефону 112, сообщив о заминировании кафе. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Посетители и сотрудники кафе были эвакуированы. Информация в итоге не подтвердилась. Личность женщины установлена, в ходе допроса она пояснила, что хотела отомстить сотрудникам кафе.
Ход и результаты расследования находятся под контролем прокуратуры города. Санкция части 2 статьи 207 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В Пскове продолжается ремонт здания патологоанатомического отделения областной больницы
Новые музыкальные инструменты и интерактивная панель: в учреждениях допобразования Пскова – обновление
Михаил Ведерников провёл итоговое совещание с главами районов и муниципальных округов