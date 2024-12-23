Опочанка Таисия Иванова отметила 95-летие

23:31, 23 декабря 2024, ПАИ

Жительница Опочки Таисия Иванова отпраздновала 95-летие. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Таисия Иванова, уроженка Пушкиногорского района, на протяжении многих лет работала в сельском хозяйстве. С середины 80-х годов она переехала в Опочку и продолжила свою трудовую деятельность в одной из столовых города. Женщина имеет удостоверение «Ударник коммунистического труда». В 1976 году награждена знаком «Победитель социалистического соревнования», в 1984-м – знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки».

Именинницу поздравила заместитель главы Опочецкого муниципального округа по социальной политике Ирина Лукьяновец. По традиции имениннице также вручили поздравительное письмо президента России Владимира Путина, памятные подарки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Опочецкого муниципального округа.