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Общество

Псковским спасателям присвоили специальные звания

Руководитель псковского чрезвычайного ведомства Сергей Лаврухин вручил сотрудникам первые и очередные специальные звания среднего и старшего начальствующего состава. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Звание «лейтенант внутренней службы» присвоено инспектору отделения ФПС ГПС по кадровой работе с личным составом отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Кириллу Быстрову.

Звание «младший лейтенант внутренней службы» присвоено начальнику караула третьей пожарно-спасательной части первого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Артёму Бородину.

Очередное специальное звание «подполковник внутренней службы» присвоено заместителю начальника отдела организации пожаротушения управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ майору внутренней службы Николаю Полищуку.

Звание «старший лейтенант внутренней службы» присвоено начальнику караула первой пожарно-спасательной части первого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС лейтенанту внутренней службы Роману Соловьёву.

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