Заблудившегося на севере аиста Женю из Германии везут в псковский приют

08:15, 24 декабря 2024, ПАИ

Заблудившегося на севере аиста Женю из Германии везут в центр помощи птицам «Дом белого аиста» в Гдовском районе Псковской области. Об этом руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко сообщила в официальной группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Об истории окольцованного немецкими специалистами аиста, который сбился с пути и случайно прилетел в Ненецкий автономный округ, ПАИ написало в начале декабря, спустя три недели ситуация с птицей решилась благополучно.

«18 декабря из села Несь аист на самолёте Ан-2 прилетел в Архангельск. Там его встретили. Сейчас он находится в ветеринарной клинике и скоро отправится в Санкт-Петербург, где его будут встречать волонтёры «Дома белого аиста». Следим за развитием событий», – рассказала Марина Сиденко.

В администрации Канинского сельсовета Ненецкого автономного округа отметили, что для построения такой цепочки требовалось немало усилий: «Огромная благодарность всем неравнодушным жителям села, которые помогали с кормом, тем, кто занимается его транспортировкой. Отдельные слова благодарности Шараповым Евгению и Марине, у которых жил пернатый гость. Удивительно, но аист Женя попадает в руки Евгениям. В аэропорту аиста встречает тоже Евгений».