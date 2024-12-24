Глава Роспотребнадзора заявила, что нет доказательств искусственного происхождения Covid-19

07:57, 24 декабря 2024, ПАИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нет доказательств искусственного происхождения Covid-19, сообщает «Интерфакс».

«Пока доказательств того, что это вирус лабораторный, что его кто-то создал и кто-то выпустил, уж точно нет. С чего все началось - пока никаких доказательств нет», - отметила Попова.

По ее словам, в рабочей группе Всемирной организации здравоохранения принимал участие представитель института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера, «и, на его мнение опираясь, могу сказать, что сегодня данных за такую версию нет».

Ранее сообщалось, что расследование подкомитета Конгресса США, показало, что возбудитель COVID-19 появился в лаборатории в китайском городе Ухань.