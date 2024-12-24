В Псковской области сразу 41 профессия попала в список остродефицитных

08:33, 24 декабря 2024, ПАИ

В Псковской области сразу 41 профессия из 142 по итогам 2024 года относится к остродефицитным, которые на рынке труда представлены в намного меньшем количестве, чем есть актуальный спрос на них. Об этом сообщает hh.ru.

К числу самых дефицитных относятся профессии, не требующие высокой квалификации (дворники, уборщики), позиции массового спроса (продавцы, операторы кол-центров, повара) и профессии, имеющие высокую общественную значимость (врачи, фармацевты). Тенденция 2024 года – усугубление дефицита строительных профессий – маляров и монтажников.

Первое место в уходящем году заняли врачи. Это профессия, в которой число желающих получить работу в 2024 году оказалось ниже, чем открытых вакансий. На втором месте – главврачи, индекс по ним сохраняется на том же уровне. На третьем месте впервые оказались медсестры, поднявшись с 15-й строчки на 3-ю, за год дефицит сильно увеличился.

Ситуация с дефицитом слесарей/сантехников также усугубилась за год. Они поднялись в рейтинге на 2 позиции, оказавшись на 4-м месте. Впервые замыкают пятерку самых дефицитных профессий в Псковской области, поднявшись с 24-го места, специалисты по взысканию задолженности.

Товароведы также поднялись в рейтинге дефицитности на 11 позиций и стали более дефицитными. При этом самые масштабные изменения в распределении самых дефицитных профессий произошли ближе ко второй десятке рейтинга. Менеджеры по льготам и компенсациям неожиданно прибавили сразу 60 позиций (9-е место), продавцы-консультанты – +5 позиций (11-е место), автослесари/автомеханики – +10 позиций (16-е место). Также в 2024 году в рейтинге самых дефицитных профессий впервые появились швеи и директора магазинов, прибавив 9 и 6 пунктов соответственно.