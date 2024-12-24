Регионы смогут менять ставку туристического налога в зависимости от сезона

08:54, 24 декабря 2024, ПАИ

Ставку туристического налога, который появится в России в 2025 году, можно будет менять с учетом сезонности – местные власти смогут устанавливать процент сбора поквартально. Это следует из разъясняющего письма Минфина, пишет газета «Известия».

Местные власти смогут сами определять, вводить ли налог и в каком размере. Сбор должен быть не менее 100 рублей и не более максимального порога – в 2025-м он составит 1% от стоимости проживания и до 2029-го будет ежегодно увеличиваться до 5%.

В 2025-м туристический налог введут 55 регионов. На отдыхающих в 2025 году дифференцированная ставка и сам сбор отразятся не очень заметно, поскольку лимит будет 1% от стоимости размещения, считают эксперты. Но затем по мере роста порога для туристов сумма станет более чувствительной, так как отели будут закладывать платеж в стоимость проживания.