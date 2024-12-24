Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:05, 24 декабря 2024, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

23 декабря жилой дом горел на улице Стахановской в селе Чихачёво Бежаницкого муниципального округа. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в доме. Пожарные спасли от огня три хозяйственные постройки.

Также пожар произошёл в многоквартирном доме на улице Индустриальной в Печорах. В четырёхкомнатной квартире на пятом этаже в комнате огонь повредил стену и мебель. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание в розетке. Пожарные спасли от огня две квартиры.

Кроме того, жилой дом сгорел на улице Табачной в селе Павы Порховского муниципального округа. Рядом стоявшая баня выгорела изнутри. Во втором жилом доме огонь повредил кровлю. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание.