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Происшествия

Ещё более пяти миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

Более пяти миллионов рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Гдова, Дно и Псковского района звонили неизвестные и представлялись сотрудниками различных организаций. Под предлогами якобы необходимости перевода денег на «безопасные счета», а также возможности предоставления дополнительного заработка за счёт инвестиций на интернет-платформах злоумышленники завладели сбережениями граждан.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование, уточнили в пресс-службе.

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