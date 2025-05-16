Ещё более пяти миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

12:56, 16 мая 2025, ПАИ

Более пяти миллионов рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Гдова, Дно и Псковского района звонили неизвестные и представлялись сотрудниками различных организаций. Под предлогами якобы необходимости перевода денег на «безопасные счета», а также возможности предоставления дополнительного заработка за счёт инвестиций на интернет-платформах злоумышленники завладели сбережениями граждан.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование, уточнили в пресс-службе.