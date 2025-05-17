Электросамокатчик и автомобиль столкнулись на улице Киселёва в Пскове

14:54, 17 мая 2025, ПАИ

Столкновение электросамокатчика и автомобиля «Нива» произошло у дома № 3а на улице Киселёва. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал водитель самоката, мужчину доставили в травмпункт.

На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.