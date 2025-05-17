Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Электросамокатчик и автомобиль столкнулись на улице Киселёва в Пскове

Столкновение электросамокатчика и автомобиля «Нива» произошло у дома № 3а на улице Киселёва. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Электросамокатчик и автомобиль столкнулись на улице Киселева в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Электросамокатчик и автомобиль столкнулись на улице Киселева в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Электросамокатчик и автомобиль столкнулись на улице Киселева в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
  • Электросамокатчик и автомобиль столкнулись на улице Киселева в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал водитель самоката, мужчину доставили в травмпункт.

На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 мая 2025

Мошенники рассылают россиянам фейковые сообщения о проверке отключений горячей воды
17 мая 2025

Электросамокатчик и автомобиль столкнулись на улице Киселёва в Пскове
16 мая 2025

Псковские следователи нашли убийцу, совершившую преступление 33 года назад
16 мая 2025

Ещё более пяти миллионов рублей выманили мошенники у псковичей
16 мая 2025

Псковские росгвардейцы задержали мужчину за кражу продуктов и средств гигиены
15 мая 2025

Четыре года колонии дали иностранцу, перевозившему наркотики через границу в Псковской области
15 мая 2025

Клещ присосался к веку ребёнка в Псковской области
15 мая 2025

Подросток с красными волосами пропал в Псковской области
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...