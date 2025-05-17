Электросамокатчик и автомобиль столкнулись на улице Киселёва в Пскове
Столкновение электросамокатчика и автомобиля «Нива» произошло у дома № 3а на улице Киселёва. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал водитель самоката, мужчину доставили в травмпункт.
На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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