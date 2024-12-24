20 тысяч рублей перевели псковичи лжедругу

10:17, 24 декабря 2024, ПАИ

20 тысяч рублей перевели псковичи лжедругу, сообщили ПАИ в прокуратуре города. Жителю Пскова пришло сообщение от друга с просьбой перевести деньги в размере шести тысяч рублей, затем его жене пришло сообщение с просьбой перевести 14 тысяч рублей. Поскольку ранее друг просил в долг деньги и всегда вовремя возвращал, супруги не задумываясь перевели деньги на карту друга. Спустя время позвонил друг и сообщил, что его аккаунт взломан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). Максимальное наказание за совершение преступления по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.