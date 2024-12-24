Производитель молочной продукции из Псковской области впервые получил халяль-сертификат

10:50, 24 декабря 2024, ПАИ

Производитель молочной продукции из Псковской области впервые получил халяль-сертификат, сообщает Роскачество.

Орган по сертификации «Роскачество-Халяль» выдал документ на соответствие требованиям российского стандарта халяль порховскому предприятию «ВитаМилк». Сертификат внесён в информационную систему Росаккредитации.

Процедура сертификации включала проверку производственного процесса предприятия на соответствие требованиям халяль. Особое внимание уделялось контролю на всех этапах, начиная от отбора и закупки сырья до конечной упаковки молочной продукции. Специалисты «Роскачества-Халяль» провели аудит производственных линий и технологических процессов, подтвердив полное соответствие стандартам, включая чистоту, безопасность и отсутствие компонентов, запрещённых исламскими нормами.

Продукция прошла проверку на отсутствие недопустимых добавок и консервантов. Сертификация также подтверждает, что на всех стадиях производства соблюдаются стандарты, обеспечивающие качество продукции.

Сертификат выдан на серийный выпуск ряда сыров, масла сливочного и молокосодержащих продуктов.