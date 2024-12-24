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Общество

Филиал АО «МАКС-М» в Пскове переехал

Филиал АО «МАКС-М» в Пскове меняет фактический адрес расположения и с 9 января 2025 года будет осуществлять свою деятельность на улице Красноармейской, 4 в Пскове, сообщили ПАИ в филиале организации.

Иллюстрация с сайта freepik.com

«По этому адресу вы можете обратиться по вопросам качества оказания медицинской помощи и получить необходимую информацию по обязательному медицинскому страхованию», – отметили в филиале АО «МАКС-М».

Оформление полисов ОМС осуществляется на улице Гоголя, 7, уточнили в организации.

Страховая медицинская компания «МАКС-М» создана в 1994 году и неизменно входит в число лидеров по обязательному медицинскому страхованию.

Филиал АО «МАКС-М» в Пскове также предлагает:

  • оперативное оформление полиса ОМС, формирование выписки из единого регистра застрахованных лиц о полисе ОМС;
  • круглосуточные консультации застрахованных лиц сотрудником контакт-центра филиала;
  • защиту прав и интересов застрахованных лиц;
  • контроль качества оказания медицинской помощи;
  • индивидуальное информационное сопровождение на всех этапах оказания медицинской помощи.

«Будем всегда рады видеть вас в нашем офисе», – подчеркнули в филиале АО «МАКС-М».

Получить консультацию страховых представителей можно при помощи телефонов обратной связи, установленных в медицинских организациях Псковской области, либо позвонив по телефону горячей линии 8-800-555-55-03 (звонок по России бесплатный).

Также обратиться можно по телефону в Пскове (8 8112) 72-75-55, через сайт компании makc.ru или посетив любой, удобный для гражданина офис.

Лицензия ЦБ РФ № 2226-01 от 23 января 2017 года.

Реклама. Филиал АО «МАКС-М». ИНН 7702030351.

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