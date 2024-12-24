Псковский район украсили к Новому году
Псковский район украсили к Новому году, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
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Фото: администрация Псковского района
Возле крупных домов культуры района установлены яркие световые фигуры, создающие праздничную атмосферу. Внутри домов культуры организованы фотозоны, где каждый сможет запечатлеть себя, своих близких и друзей в новогоднем антураже.
Также ёлками, гирляндами и праздничными композициями украсили актовые залы и фойе школ и садиков.
Кроме того, свой вклад в предпраздничное украшение вносят предприниматели: многие торговые точки и здания сферы услуг украшены гирляндами и новогодними атрибутами.
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