Псковский район украсили к Новому году

11:12, 24 декабря 2024, ПАИ

Псковский район украсили к Новому году, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района



Фото: администрация Псковского района













Возле крупных домов культуры района установлены яркие световые фигуры, создающие праздничную атмосферу. Внутри домов культуры организованы фотозоны, где каждый сможет запечатлеть себя, своих близких и друзей в новогоднем антураже.

Также ёлками, гирляндами и праздничными композициями украсили актовые залы и фойе школ и садиков.

Кроме того, свой вклад в предпраздничное украшение вносят предприниматели: многие торговые точки и здания сферы услуг украшены гирляндами и новогодними атрибутами.