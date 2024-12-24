27 единиц оружия и 201 боеприпас изъяли росгвардейцы у псковичей

11:52, 24 декабря 2024, ПАИ

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии вместе с полицией провели в Псковской области профилактическое мероприятие «Оружие».

Как сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства, правоохранители проверили условия хранения гражданского оружия у 338 владельцев, пресекли 13 административных правонарушений, изъяли 27 единиц гладкоствольного оружия и 201 боеприпас.

К тому же жители области добровольно сдали на утилизацию 10 единиц охотничьего оружия.