Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 25 декабря
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 25 декабря. Ночью местами будет идти небольшой снег и мокрый снег, днём – без существенных осадков. На дорогах местами будет гололедица, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление будет высоким.
Ранее ПАИ выяснило статистику новогодней погоды в Пскове с 2013 года. Подробнее читайте здесь.
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