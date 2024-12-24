Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 25 декабря

11:53, 24 декабря 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 25 декабря. Ночью местами будет идти небольшой снег и мокрый снег, днём – без существенных осадков. На дорогах местами будет гололедица, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление будет высоким.

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