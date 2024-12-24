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Общество

Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 25 декабря

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 25 декабря. Ночью местами будет идти небольшой снег и мокрый снег, днём – без существенных осадков. На дорогах местами будет гололедица, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление будет высоким.

Ранее ПАИ выяснило статистику новогодней погоды в Пскове с 2013 года. Подробнее читайте здесь.

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