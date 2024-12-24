Около двух миллионов рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников

12:18, 24 декабря 2024, ПАИ

Около двух миллионов рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, жителям Пскова, Великолукского района и Печорского муниципального округа звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и других организаций. Под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления на граждан кредитов и предоставления дополнительного заработка в интернете они завладели деньгами псковичей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.