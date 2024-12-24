Около двух миллионов рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников
Около двух миллионов рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, жителям Пскова, Великолукского района и Печорского муниципального округа звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и других организаций. Под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления на граждан кредитов и предоставления дополнительного заработка в интернете они завладели деньгами псковичей.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.
Комментарии: 0 Обсудить >>>