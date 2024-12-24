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Колбаса, майонез и соль: самые вредные продукты в новогоднем меню назвали псковичам

Какие самые вредные продукты в новогоднем меню, рассказали псковичам. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото сгенерировано нейросетью

По словам специалистов, встречи в новогодние праздники зачастую происходят за столом с разнообразной едой.

Врачи рекомендуют, в первую очередь, исключить из рациона в праздники алкоголь. Псковичам напомнили, что безопасной дозы таких напитков не существует. Кроме того, употребление спиртосодержащих напитков усиливает чувство голода, провоцируя эпизоды переедания.

Также псковичам порекомендовали ограничить количество кондитерских изделий с добавленным сахаром и сладкие газированные напитки.

Кроме прочего, по словам специалистов, стоит исключить из новогоднего стола колбасы, сардельки, сосиски и мясные деликатесы. Псковичам посоветовали выбирать продукты с минимальной степенью обработки или сделать ужин своими руками.

Также в комитете предупредили о том, что рекомендовано сократить количество продуктов, которые содержат избыточное количество соли.

«Повышение артериального давления, отеки, потеря кальция, дополнительная нагрузка на почки – неполный список последствий неконтролируемого потребления соли», – рассказали псковичам.

С максимальной осторожностью жителям области порекомендовали включать в рацион соленья, а также сухарики, чипсы и соленую рыбу. Количество соли не должно превышать суточное потребление в пять граммов, отметили в комитете.

В том числе псковичам посоветовали сократить потребление майонезных соусов. В качестве альтернативы специалисты предложили рассмотреть греческий йогурт 2-4% жирности, а также домашние соусы из горчицы, растительных нерафинированных масел, лимонного сока и винного уксуса.

Псковичам также напомнили, что продукты с высоким содержанием сахара и соли не должны превышать 15% от суточной потребности.

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