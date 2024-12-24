Заявления жителей Куньинского района о происшествиях и преступлениях будут принимать в Великих Луках

12:37, 24 декабря 2024, ПАИ

В связи с упразднением дежурной части отделения полиции по Куньинскому району МО МВД России «Великолукский» все сообщения от граждан о правонарушениях и преступлениях принимают только в дежурной части МО МВД России «Великолукский», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Функционирование дежурной части в отделении полиции по Куньинскому району МО МВД России «Великолукский» с 2025 года будет прекращено. Информация, касающаяся совершения правонарушений, преступлений, дорожно-транспортных происшествий, от жителей района принимается только в дежурной части МО МВД России «Великолукский», – отметили в пресс-службе.

Гражданам следует обращаться в дежурную часть на улице Половской, 15/97 в Великих Луках или по телефонам (8 811-53) 3-74-77 и 112.

Изменения введены исключительно в целях своевременного реагирования на обращения населения. Дежурная часть межмуниципального отдела станет единым оперативным центром, куда в любое время суток можно будет обратиться за помощью по защите нарушенных законных прав, а также в случае дорожно-транспортных происшествий, подчеркнули в пресс-службе.