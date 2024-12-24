Инфраструктура МТС в Псковской области в 2025 году заработает на отечественном оборудовании

13:00, 24 декабря 2024, ПАИ

В начале следующего года МТС в Псковской области включит четыре базовые станции, произведённых компанией «Иртея». В компании объявили о вводе в опытную эксплуатацию на собственной действующей сети в 37 регионах России 200 таких отечественных базовых станций стандарта LTE. В течение 2025 года мобильный оператор подключит ещё 1 000 базовых станций этого производителя. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Все четыре базовые станции запустят в Великолукском районе. В этих местах проживает более тысячи человек. «Внедрение базовых станций российского производства – это значительный шаг вперёд для отрасли связи. Эти технологии не только позволят обеспечить населённые пункты качественной связью, но и в целом значительно улучшат покрытие в регионе. Для нас важно обеспечивать надёжное и стабильное подключение для наших клиентов в Псковской области, поэтому мы всегда находимся в поиске инновационных решений и технологий», – отметила директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Архитектура базовых станций производителя основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.