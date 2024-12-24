Знаменитый скрипач выступит в Пскове

13:18, 24 декабря 2024, ПАИ

Музыку для солирующих струнных инструментов с оркестром на концерте «Поколение звёзд. Молодые исполнители – регионам России» представят в Пскове 25 декабря представители музыкальных династий Андриановых и Коганов вместе с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

На концерте прозвучат вариации на тему рококо П. Чайковского, скрипичный концерт Ф. Мендельсона, а также посвящённое альтисту Юрию Башмету Адажио «Ностальгия» для альта и струнных современного российско-грузинского композитора Э. Лолашвили.

«Одним из солистов концерта станет знаменитый скрипач Даниил Коган», – подчеркнули в пресс-службе ТКД.

Даниил Коган – лауреат международных конкурсов и внук легендарных музыкантов Леонида Когана и Елизаветы Гилельс, начал обучение скрипке с шести лет. Выпускник Центральной музыкальной школы и Московской консерватории, с 2020 года преподаёт в консерватории.

Скрипач выступает с концертами по всему миру, включая Карнеги-холл, Большой зал Московской консерватории, залы Парижа, Брюсселя и Таллина. Лауреат конкурсов имени Чайковского, Липиньского и Крейслера, он сотрудничал с ведущими оркестрами и дирижёрами, такими как Марк Горенштейн, Александр Рудин и Валентин Урюпин, отметили в пресс-службе.

Концерт состоится в Псковской областной филармонии. Культурное мероприятие начнётся в 19:00.