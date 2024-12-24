Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Итоги года подведёт Александр Котов в программе «Оглавление»

Программа «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове выйдет во вторник, 24 декабря, в 14:00. Итоги года в эфире подведёт председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Итоги года подведёт Александр Котов в программе «Оглавление». Фото: ПАИ

Что стало причиной политической консолидации в регионе? В чём главные характеристики бюджета региона на 2025 год? Есть ли внутри Собрания рейтинги руководителей органов исполнительной власти? Из чего складывается муниципальная реформа? Каковы шансы временного регоператора по обращению с ТКО стать постоянным?

Эти и другие темы с председателем регионального парламента Александром Котовым обсудит ведущий программы Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 декабря 2024

Представитель МИД прокомментировала ситуацию с очередями на границе Псковской области и Эстонии
24 декабря 2024

Итоги года подведёт Александр Котов в программе «Оглавление»
24 декабря 2024

ЕР: Новый стандарт поддержки получат студенческие семьи в 2025 году
23 декабря 2024

Работу местного самоуправления в системе публичной власти обсуждают на стратегической сессии в Пскове
23 декабря 2024

Россиянкам назвали оптимальный возраст для рождения ребёнка
22 декабря 2024

Национальная формула, бюджетное послание и народное голосование – в «Теме недели»
20 декабря 2024

Михаил Ведерников принял участие в Госсовете под председательством Владимира Путина
20 декабря 2024

Алеся Михачёва – об ответе Владимира Путина на вопрос о наставлениях молодёжи: Наш президент всё понимает

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...