Итоги года подведёт Александр Котов в программе «Оглавление»

13:41, 24 декабря 2024, ПАИ

Программа «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове выйдет во вторник, 24 декабря, в 14:00. Итоги года в эфире подведёт председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Что стало причиной политической консолидации в регионе? В чём главные характеристики бюджета региона на 2025 год? Есть ли внутри Собрания рейтинги руководителей органов исполнительной власти? Из чего складывается муниципальная реформа? Каковы шансы временного регоператора по обращению с ТКО стать постоянным?

Эти и другие темы с председателем регионального парламента Александром Котовым обсудит ведущий программы Александр Машкарин.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».