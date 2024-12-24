Готовился к Новому году: похитителя шампанского, красной икры и лосьона поймали росгвардейцы в Пскове

13:25, 24 декабря 2024, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

24 декабря около 9:00 росгвардейцы получили информацию, что в магазине на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 28-летнего псковича, который похитил из торгового зала две упаковки кофе, две бутылки шампанского, два флакона лосьона и две упаковки красной икры. Общая сумма ущерба превысила 3 500 рублей.

По факту кражи проводится проверка, уточнили в пресс-службе.