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Экономика

Псковский производитель планирует расширить экспорт свинины до Филиппин

Псковский производитель расширяет экспорт мяса до Филиппин, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

Фото: ПАИ

«Увеличились мощности Великолукского мясокомбината. Все больше продукции идет на экспорт – это и Китай, и вот сейчас, возможно, Филиппины будут, и Вьетнам, и целый ряд других стран», – рассказал глава региона.

При этом Филиппины являются потенциальным потребителем продукции Великолукского мясокомбината. «Я знаю, что у коллег достаточно предметные переговоры в этой части идут. Надеюсь, что договорятся», – отметил губернатор.

В увеличении показателей производства сельхозпродукции особую роль играет индивидуальная программа социально-экономического развития, отметил глава региона. Она дала возможности компенсации для инвесторов расходов на приобретение крупного рогатого скота, пояснил Михаил Ведерников. «Появились уже, появляются и готовятся к открытию новые фермы. Там и 1200 голов, и 2222. Поэтому мы будем эти темпы обязательно поддерживать», – подчеркнул он.

Также важным элементом является то, что в регионе активно вводят в сельскохозяйственный оборот земли, которые сразу идут под использование и выращивание тех или иных сельскохозяйственных культур.

Напомним, Псковская область стала лидером по индексу производства сельхозпродукции в СЗФО.

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