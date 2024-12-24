Четыре бывших мигранта получили повестки для явки в псковский военкомат

14:39, 24 декабря 2024, ПАИ

Четыре бывших мигранта получили повестки для явки в псковский военкомат, сообщили ПАИ в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону по итогам очередного рейда.

На этот раз удалось проверить документы у 13 граждан. Среди них оказалось четыре человека призывного возраста, которые не состояли на воинском учёте. Им вручили повестки и доставили в военный комиссариат.

Всем гражданам также разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства и рассказали о поступлении на военную службу по контракту или трудоустройстве в качестве гражданского персонала в ВС РФ. Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории России.

Отбор кандидатов из числа иностранцев для поступления на военную службу по контракту ведёт пункт отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Псковской области (улица Первомайская, 38 в Пскове). Контактный телефон (8 8112) 66-73-45.