Важность усиления сигнала российских операторов связи в приграничных районах подчеркнул Михаил Ведерников

17:37, 25 декабря 2024, ПАИ

Важность усиления сигнала российских операторов связи в приграничных районах подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Важно чтобы все-таки наши сигналы в приграничных муниципалитетах - сигналы сотовой связи, телевещания и радиовещания - были достаточно мощными, чтобы люди имели возможность смотреть, слышать и попользоваться услугами российских операторов, а не соседних», - сказал он.

Отметим, что по инициативе Михаила Ведерникова этот вопрос обсуждается на федеральном уровне. В 2023-2024 году в приграничных районах Псковской области появилось несколько вышек сотовой связи.