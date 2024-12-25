Важность усиления сигнала российских операторов связи в приграничных районах подчеркнул Михаил Ведерников
Важность усиления сигнала российских операторов связи в приграничных районах подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».
«Важно чтобы все-таки наши сигналы в приграничных муниципалитетах - сигналы сотовой связи, телевещания и радиовещания - были достаточно мощными, чтобы люди имели возможность смотреть, слышать и попользоваться услугами российских операторов, а не соседних», - сказал он.
Отметим, что по инициативе Михаила Ведерникова этот вопрос обсуждается на федеральном уровне. В 2023-2024 году в приграничных районах Псковской области появилось несколько вышек сотовой связи.
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