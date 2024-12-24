2,5 тонны кормов для домашних животных не пропустили через госграницу в Псковской области

15:07, 24 декабря 2024, ПАИ

2,5 тонны кормов для домашних животных не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз везли из Белоруссии. В ходе документарной проверки сотрудники ведомства установили, что на перевозимую партию подконтрольного груза отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие его безопасность и происхождение.

Перемещение 2,5 тонны кормов для домашних животных по таможенной территории ЕАЭС запретили и оформили акт о возврате груза. Товар возвратили в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.