2,5 тонны кормов для домашних животных не пропустили через госграницу в Псковской области
2,5 тонны кормов для домашних животных не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Груз везли из Белоруссии. В ходе документарной проверки сотрудники ведомства установили, что на перевозимую партию подконтрольного груза отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие его безопасность и происхождение.
Перемещение 2,5 тонны кормов для домашних животных по таможенной территории ЕАЭС запретили и оформили акт о возврате груза. Товар возвратили в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.
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