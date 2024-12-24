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Общество

Центр «Соотечественник» формирует вокруг себя сообщество – Алёна Трунова

«Это тоже инструмент закрытия кадровой потребности. Это тоже инструмент привлечения людей к жизни в Псковской области, потому что большинство соотечественников едут сюда с семьями, с детьми», – отметила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.

За год работы центр «Соотечественник» помог более тысяче граждан. Число консультаций выросло в десятки раз, как очно, так и онлайн. Еще одна важная миссия центра – формирование вокруг себя сообщества соотечественников, отметила Алёна Трунова в интервью ПАИ, подводя итоги года.

«Сейчас проект приобрел очень широкую эмоциональную сторону. Мы получаем столько обратной связи, у меня аж мурашки бегут. Вот приходит девочка, которая учится в Пскове, она приезжала сюда с мамой. Потом, к сожалению, она осталась одна, потеряла маму. И ей сложно в России, и она чуть ли не за материнской поддержкой может прийти», – отметила председатель комитета.

В топ-3 стран, откуда соотечественники пользуются услугами центра, вошли Латвия, Армения и Туркменистан.

Ранее о работе центра «Соотечественник» журналисту Андрею Мамыкину рассказал губернатор Михаил Ведерников.

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