Магистрант ПсковГУ выиграл грант на реализацию акции «Ольгинский десант»

15:17, 24 декабря 2024, ПАИ

Магистрант ПсковГУ Алексей Алексеев получил грантовую поддержку региона в размере 100 тысяч рублей на реализацию проекта «Молодёжная патриотическая акция «Ольгинский десант», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Всего в конкурсном отборе молодёжных проектов, реализуемых в Псковской области, было отобрано 11 победителей.

Проект «Молодёжная патриотическая акция «Ольгинский десант» реализуется в Псковской области с 2020 года и направлен на оказание помощи местному населению в отдалённых населённых пунктах региона. Участники акции помогают ветеранам, пенсионерам, занимаются благоустройством территорий социально значимых объектов населённых пунктов, мемориалов, памятников. Также ребята проводят мастер-классы, лекции о здоровом образе жизни, профориентационные занятия для учащихся школ.