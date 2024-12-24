Магистрант ПсковГУ выиграл грант на реализацию акции «Ольгинский десант»
Магистрант ПсковГУ Алексей Алексеев получил грантовую поддержку региона в размере 100 тысяч рублей на реализацию проекта «Молодёжная патриотическая акция «Ольгинский десант», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Всего в конкурсном отборе молодёжных проектов, реализуемых в Псковской области, было отобрано 11 победителей.
Проект «Молодёжная патриотическая акция «Ольгинский десант» реализуется в Псковской области с 2020 года и направлен на оказание помощи местному населению в отдалённых населённых пунктах региона. Участники акции помогают ветеранам, пенсионерам, занимаются благоустройством территорий социально значимых объектов населённых пунктов, мемориалов, памятников. Также ребята проводят мастер-классы, лекции о здоровом образе жизни, профориентационные занятия для учащихся школ.
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