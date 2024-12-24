Одна из самых дорогих квартир на вторичном рынке СЗФО продаётся в Пскове

15:25, 24 декабря 2024, ПАИ

Псковская область вошла в топ-10 регионов Северо-Запада с самыми дорогими квартирами на вторичном рынке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании ЦИАН, эксперты которой составили соответствующий рейтинг субъектов Северо-Западного федерального округа (СЗФО).

Самая дорогая однокомнатная квартира в Пскове обойдётся в 8 млн рублей. Площадь «однушки» составляет 47 квадратных метров. Она расположена в панельном доме на улице Ижорского Батальона. Квартира достанется новым жильцам вместе с комплектом мебели и бытовой техники (исключая холодильник и стиральную машину). Владельцы безуспешно пытаются продать это жильё уже полтора года. С такими показателями Псковская область занимает четвёртое место в этом рейтинге недвижимости.

Третье место в рейтинге заняла квартира в Архангельске площадью 50,3 квадратных метра стоимостью 9 млн рублей. Вторая по стоимости — квартира в Токсово (Ленинградская область) площадью 75,9 квадратных метра. За нее просят 13,2 млн рублей. Самой же дорогой квартирой на вторичном рынке Северо-Запада стала квартира в Калининграде площадью 58 квадратных метров. Её оценивают в 22,5 млн рублей.