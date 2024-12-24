Экспозиция уникальных икон XIV–XVII веков открылась в Пскове

15:49, 24 декабря 2024, ПАИ

Экспозиция икон XIV–XVII веков открылась в обновлённом пространстве Поганкиных палат Псковского музея-заповедника во вторник, 24 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









К присутствующим гостям обратилась гендиректор учреждения Светлана Мельникова.

«Наша коллекция необыкновенно интересная. Она насчитывает более тысячи работ. Здесь представлена лишь часть из наших шедевров. И я всегда знала и понимала, что работа реставратора очень близка к работе врачей. Первое правило – сохранить, не навредить и достойно выполнять свою работу», – отметила она.

Кроме того, гостей поприветствовал митрополит Псковский и Порховский Матфей.

«Сегодня происходит уникальное событие не только для Псковской епархии, но и для Северо-Запада нашей страны. Это уникальная коллекция, которая сохранилась благодаря неимоверным усилиям коллектива Псковского музея-заповедника. Здесь представлены иконы XIV–XVII веков, а это время становления монашества», – подчеркнул он и поблагодарил сотрудников музея за вклад в сохранение икон.

Кроме того, к гостям обратилась заместитель директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталия Чечель.

«Скоро Новый год, и прекрасно, что у псковичей есть такой замечательный подарок. Жители и гости могут прийти сюда, в это чудесное пространство. Конечно, так сложилось, что вся русская история связана с духовной жизнью народа. И главное, что древнее русское искусство развивалось как искусство духовное. Только потом, значительно позже, появилась наша светская живопись», – сказала она.