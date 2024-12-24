Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Экспозиция уникальных икон XIV–XVII веков открылась в Пскове

Экспозиция икон XIV–XVII веков открылась в обновлённом пространстве Поганкиных палат Псковского музея-заповедника во вторник, 24 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Уникальные иконы представлены на выставке «Живопись древнего Пскова»
    Фото: ПАИ
  • Уникальные иконы представлены на выставке «Живопись древнего Пскова»
    Фото: ПАИ
  • Уникальные иконы представлены на выставке «Живопись древнего Пскова»
    Фото: ПАИ
  • Уникальные иконы представлены на выставке «Живопись древнего Пскова»
    Фото: ПАИ
  • Уникальные иконы представлены на выставке «Живопись древнего Пскова»
    Фото: ПАИ

К присутствующим гостям обратилась гендиректор учреждения Светлана Мельникова.

Светлана Мельникова. Фото: ПАИ

«Наша коллекция необыкновенно интересная. Она насчитывает более тысячи работ. Здесь представлена лишь часть из наших шедевров. И я всегда знала и понимала, что работа реставратора очень близка к работе врачей. Первое правило – сохранить, не навредить и достойно выполнять свою работу», – отметила она.

Кроме того, гостей поприветствовал митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей. Фото: ПАИ

«Сегодня происходит уникальное событие не только для Псковской епархии, но и для Северо-Запада нашей страны. Это уникальная коллекция, которая сохранилась благодаря неимоверным усилиям коллектива Псковского музея-заповедника. Здесь представлены иконы XIV–XVII веков, а это время становления монашества», – подчеркнул он и поблагодарил сотрудников музея за вклад в сохранение икон.

Кроме того, к гостям обратилась заместитель директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталия Чечель.

Наталия Чечель. Фото: ПАИ

«Скоро Новый год, и прекрасно, что у псковичей есть такой замечательный подарок. Жители и гости могут прийти сюда, в это чудесное пространство. Конечно, так сложилось, что вся русская история связана с духовной жизнью народа. И главное, что древнее русское искусство развивалось как искусство духовное. Только потом, значительно позже, появилась наша светская живопись», – сказала она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 декабря 2024

Как не попасть на удочку телефонных террористов, рассказал псковский губернатор
24 декабря 2024

Экспозиция уникальных икон в Пскове
24 декабря 2024

Какие проблемы региона останутся на особом контроле в 2025 году, назвал спикер Псковского областного Собрания
24 декабря 2024

Жители древнейшего города Псковской области получили доступ к высокоскоростному интернету
24 декабря 2024

Александр Котов – о преобразовании Гдовского района в округ: Подействовал пример соседей
24 декабря 2024

Светлана Мельникова – о выставке икон XIV–XVII веков: Надеюсь, она будет привлекать внимание прежде всего псковичей
24 декабря 2024

Местным депутатам важно научиться взаимодействовать с избирателями и в соцсетях - Александр Котов
24 декабря 2024

Великолукская сотрудница ЗАГС победила на межрегиональном конкурсе профмастерства

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...